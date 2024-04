Gazzetta – Calzona non vuole alzare bandiera bianca: chi non si impegnerà sarà fatto fuori

Francesco Calzona non è disposto ad alzare bandiera bianca. Il suo obiettivo è quello di lavorare al massimo in queste ultime giornate a sua disposizione per dimostrare il suo valore e difendere l’onore della città e del club. Lo racconta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nella giornata di ieri, c’è stato un pesante faccia a faccia in casa Napoli tra giocatori e dirigenti. A questo, è stato assente solo Aurelio De Laurentiis. Da parte del tecnico, c’è l’intenzione di non guardare più nessuno in faccia. A partire dal prossimo impegno Napoli-Roma, tutti i calciatori saranno sotto esame. Chi non darà il massimo, verrà messo da parte.