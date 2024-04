CdS – Simeone via dal Napoli come Osimhen? L’argentino riflette

Giovanni Simeone via dal Napoli come il suo compagno di reparto Victor Osimhen? Uno scenario possibile. Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’argentino si starebbe ponendo una serie di dubbi sulla sua permanenza in azzurro, visto le poche possibilità concessegli in questa stagione. Dunque, potrebbe partecipare alla giostra del mercato dei centravanti del mercato estivo, proprio come il nigeriano. L’ex Verona infatti, ha totalizzato solo 3 gol nel corso di questa stagione giocando la scarsa somma di 960 minuti complessivi, considerando tutte le competizioni.