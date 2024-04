Marino: “La partenza di Giuntoli e Spalletti hanno creato dei vuoti importanti. Garcia? Scelta totalmente inadeguata”

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Televomero per parlare della stagione del Napoli e delle scelte discutibili del presidente De Laurentiis.

Marino, riguardo la partenza di pilastri come Spalletti e Giuntoli, si esprime così: “Le loro partenze hanno creato dei vuoti importanti nei riferimenti. I gruppi vincenti si costruiscono con giocatori guida in campo, un grande allenatore e una figura importante di raccordo con la società”.

Riguardo le scelte da parte del patron del Napoli, l’ex direttore sportivo precisa: “Una presenza troppo continua del presidente negli spogliatoi non è sempre foriera di risultati importanti. L’Intervento quotidiano della società deve avvenire tramite figure professionali come quella di Giuntoli, che era riuscito a creare un rapporto importante con il gruppo. La scelta di Garcia si è rivelata sbagliata e totalmente inadeguata, ha indirizzato la stagione degli azzurri e non ha saputo nemmeno sfruttare l’effetto scia creato da Spalletti”.