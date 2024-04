NAPOLI IN CADUTA LIBERA

La stagione fallimentare del Napoli è stata una vera delusione per i tifosi e per tutto l’ambiente calcistico. Dopo aver vinto lo scudetto, ci si aspettava una stagione quantomeno dignitosa da parte della squadra azzurra, ma invece si è assistito a un calo vertiginoso delle prestazioni e dei risultati. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha giocato un ruolo determinante nella crisi del club, con decisioni sbagliate e una gestione disastrosa del post Scudetto. Il cambio di allenatori in continuazione dimostra un’enorme disorganizzazione e mancanza di progettualità a lungo termine. Rimpiazzare un tecnico come Spalletti con Rudi Garcia, per poi passare a Mazzarri e infine a Calzona, è indice di una totale confusione e incertezza sulla strada da seguire. Ma non si può puntare il dito solo sul presidente, la colpa è anche dei giocatori che non hanno dimostrato la giusta mentalità e il giusto impegno in campo. Il caso più eclatante è quello di Osimhen, che sembra più interessato al suo futuro personale che al bene della squadra. Un atteggiamento che non può essere tollerato in una squadra di alto livello come il Napoli. Anche in Europa, le speranze di un piazzamento in Conference sembrano ormai un miraggio. Ma anche se si dovesse riuscire a qualificarsi, il risultato finale non cambierebbe l’amara delusione di una stagione fallimentare. Una squadra che si è abituata a lottare per lo scudetto non può accontentarsi di un settimo, ottavo o nono posto in campionato. La rivoluzione è necessaria per risollevare le sorti del Napoli. Le scelte fatte finora non hanno portato ai risultati sperati, ed è arrivato il momento di un cambiamento radicale. Si deve puntare su un progetto solido e duraturo, con un allenatore capace di guidare la squadra verso nuovi successi e con giocatori determinati a dare il massimo per la maglia azzurra. La strada sarà sicuramente lunga e difficile, ma con una corretta strategia e un impegno costante da parte di tutti i protagonisti, il Napoli potrà rialzarsi e tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Speriamo che la prossima stagione segni l’inizio di una nuova era di successi e trionfi per la squadra partenopea.