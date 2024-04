Calciomercato – Napoli su Luvumbo. Il Cagliari fissa il prezzo

Potremmo definire una sorpresa di questa stagione, ha regalato tante emozioni al Cagliari con i suoi gol e giocate spettacolari. Infatti, sta trainando i sardi verso la salvezza. Finora, ha realizzato 4 reti e 7 assist tra Serie A e Coppa Italia. Dalla prossima finestra di trasferimento, Zito Luvumbo diventerà sicuramente oggetto di interesse. Il giocatore angolano, nato nel 2002, ha suscitato l’attenzione di diverse squadre che sono pronte a competere con offerte per acquistarlo. C’è anche il Napoli. Il calciatore ha fatto una stagione importante, sarà difficile quindi strapparlo ai sardi che non lo lasceranno andare per meno di 20 milioni di euro.