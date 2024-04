L’ex Napoli Gennaro Iezzo ha parlato ai microfoni di Radio Marte per commentare Empoli-Napoli.

Ecco le sue parole: “Il Napoli non ha giocato proprio contro l’Empoli. Ha preso goal anche all’inizio quindi credo ci fossero tutte le condizioni per rimontare. Gli azzurri però, come in tutta la stagione, non sono mai riusciti a rimontare”.