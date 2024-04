Il noto scrittore parteneopeo Maurizio De Giovanni è intervenuto su Radio Marte per discutere degli azzurri.

Ecco le sue parole: “Il Napoli non è cattivo agonisticamente parlando quando scende in campo, vedo sempre gli azzurri soccombere agli avversari ed arrivare dopo anche sul pallone. Io da ora fino alla fine farei giocare solo chi si sente di farlo ma soprattutto chi ci tiene e vuole far parte del Napoli del futuro”.