Gazzetta – ADL furioso con gli azzurri: il suo messaggio nell’intervallo di Empoli

Aurelio De Laurentiis “ha tuonato” contro gli azzurri nell’intervallo di Empoli-Napoli. Parecchio deluso e arrabbiato per l’ennesima brutta prestazione, ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai suoi.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente ha chiesto alla squadra dignità e orgoglio in queste ultime cinque partite. Pretende un gruppo con carattere, perché stanco di vedere in campo giocatori senz’anima.

Chi a fine stagione vorrà lasciare il Napoli, verrà accontentato: nessuno può sentirsi intoccabile perché ADL non guarderà più in faccia a nessuno.