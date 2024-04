Il Mattino – ADL convoca una riunione con i dirigenti, nessuna punizione per il gruppo squadra

Il Mattino nell’edizione odierna ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli: “Dopo l’umiliante esibizione della sua squadra ad Empoli, De Laurentiis farà un’autentica piazza pulita. Ma non tutti i dirigenti andranno via: il capo dello scouting Micheli è già al lavoro con il nuovo ds Manna. È infuriato, per tutto il giorno si confronta solo con i suoi collabatori e Calzona, pensa di mandare la squadra in ritiro venerdì prima di Napoli-Roma ma deciderà nei prossimi giorni. I calciatori sono colpiti, scossi per il duro faccia a faccia, si sentono non difesi dalla società. Nei momenti neri escono fuori tutti i mal di pancia accumulati in questi mesi. Nessuna punizione, nessuna multa, nessun tipo di provvedimento sanzionatorio: sa che tutto è inutile, sa che sarebbe una scelta senza senso. Oggi il presidente ha convocato una riunione con tutti i dirigenti: vuole che si termini con dignità la stagione. È atteso a Castel Volturno, vuole guardare in faccia tutti, forse parlerà alla squadra e a Calzona. E vuole che i calciatori rispettino alla lettera il decalogo su orari delle uscite serali.”