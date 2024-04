CdS – Napoli, niente ritiro: non ci saranno cambi di programma prima della Roma

Niente ritiro punitivo per il Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha cambiato idea e, dunque, non ci saranno stravolgimenti di piani nei giorni che precedono il match contro la Roma, in programma domenica alle ore 18:00.

La settimana, come spiegato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sfilerà liscia con i consueti allenamenti a Castel Volturno: “Non ci saranno cambi di programma condizionati dalla sconfitta e soprattutto dalla prestazione contro l’Empoli. Ovvero, non andrà in ritiro. O quantomeno non prima dell’immediata vigilia della sfida contro la squadra di De Rossi“.