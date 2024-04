CdS – Nessun ritiro punitivo per il Napoli: ADL cambia idea dopo il colloquio con Calzona e Di Lorenzo

Aurelio De Laurentiis sembra essere tornato sui suoi passi. Il presidente, parecchio deluso dalla prestazione degli azzurri contro l’Empoli, aveva optato per un ritiro punitivo della squadra in vista del match contro la Roma, con l’idea di prolungarlo fino alla fine della stagione.

Tuttavia, dopo essere stato a colloquio con mister Calzona e il capitano Di Lorenzo, il patron ha cambiato idea e deciso di lasciare intatti i consueti piani della settimana: allenamenti al centro Sportivo di Castel Volturno e stop, tutti a casa.

A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta: “La tentazione carezzata sabato sera a caldo da Aurelio De Laurentiis, presidente legittimamente e notevolmente deluso e arrabbiato per lo spettacolo calcistico indecoroso messo in scena dalla sua squadra al Castellani, è sfumata ieri. In forma definitiva: la soluzione di mandare i giocatori in ritiro ad libitum, alla fine, non è stata ritenuta produttiva. ADL ci aveva pensato dopo la partita, contenitore della decima sconfitta e di una resa inspiegabile, e lo aveva comunicato ai dirigenti: in un momento di rabbia – legittima, giova ripeterlo – aveva cominciato a valutare l’idea di protrarlo a oltranza, se necessario, e aveva cercato anche delle strutture idonee a ospitare il gruppo”.