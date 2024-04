De Laurentiis negli spogliatoi: attacco contro i calciatori a fine primo tempo

Aurelio De Laurentiis dopo la fine del primo tempo della gara contro l’Empoli, sarebbe sceso negli spogliatoi dove avrebbe usato dei termini forti per ogni calciatore azzurro. Queste le parole riportate dal Corriere Della Sera: “De Laurentiis è stato il primo a chiedere scusa per gli sbagli commessi lo scorso dicembre, non ha sopportato l’atteggiamento dei suoi calciatori, rimasti fermi all’ennesimo stop del Castellani contro l’Empoli. Il patron ha lasciato quindi il suo posto in tribuna a fine primo tempo, con il Napoli in svantaggio, ed è sceso negli spogliatoi. Ha assistito al confronto squadra-allenatore, ma ha espresso il suo pensiero su ciascun calciatore. Termini forti ed altrettanti rimproveri. Una reazione d’istinto, dura”.