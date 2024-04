L’ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta ha parlato a Sky Sport, subito dopo Empoli-Napoli, del futuro allenatore del Napoli analizzando due nomi in particolare. Per l’ex difensore infatti, le ipotesi di Conte o Gasperini per la panchina azzurra non sarebbero adatte. Ecco le sue parole:

“Ho dubbi su Conte e Gasperini per il Napoli, a livello caratteriale sarebbe un incastro difficile. Ho stima di Conte e Pioli, Gasperini lo vedrei sempre e solo all’Atalanta”.