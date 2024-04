Nicola: “Caprile? Abbiamo scelto di dargli fiducia”

Durante la conferenza stampa della vigilia della sfida tra Empoli e Napoli al Castellani, Davide Nicola ha elogiato il suo portiere Elia Caprile in prestito proprio dal Napoli. “Abbiamo scelto di dargli fiducia per quello che abbiamo visto in campo – ha detto il tecnico -gli allenamenti di Sicignano (preparatore dei portieri, ndr) lo aiutano molto. Deve passare anche dall’errore, questo tipo di partite ti aiutano per crescere e maturare. Da questo punto di vista sono convinto che solo attraverso che con lavoro e con l’atteggiamento possa crescere. Non accetto quando uno non dà tutto se stesso ma ad oggi questo problema non ce lo abbiamo”, ha concluso Nicola.