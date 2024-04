FOTO – “Pioli è tra gli allenatori che piacciono di più ad ADL”: spunta il like dell’azzurro!

Sulla nota pagina social “Cronache di Spogliatoio” è stato pubblicato un post sul futuro di Stefano Pioli. Traballa la panchina rossonera, l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma può pesare molto. “Pioli probabilmente non allenerà il Milan il prossimo anno – si legge nella foto – E’ tra gli allenatori che piacciono di più a De Laurentiis per il Napoli”.

Niente di speciale in realtà, se non fosse che tra i like alla foto su Instagram è apparso il nome dell’account di Pierluigi Gollini. Il portiere è in azzurro dalla stagione 2022/2023. Che sia un like accidentale o un vero e proprio gradimento per il tecnico del Milan?

Di seguito lo scatto: