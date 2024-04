Marino: “Conte è verace come i napoletani. Vi dico chi prenderei in alternativa”

Raimondo Marino è stato ospite a Si Gonfia la Rete di Raffaele Auriemma su Radio CRC. L’ex calciatore del Napoli ha spiegato perché, secondo lui, il Napoli deve prendere Conte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Io consiglierei Conte al Napoli perché i napoletani hanno bisogno di un uomo come lui. È una persona per bene e schietta nelle cose. È verace come i napoletani. Il rapporto che avrebbe Conte con De Laurentiis? Conte non si fa manipolare dagli altri, ognuno fa il suo lavoro ed è giusto così, altrimenti i giocatori perdono credibilità nell’allenatore. La difesa del Napoli? Dipende sempre dalla qualità dei giocatori, come stanno in forma e mentalmente. Per una parola si perde l’amicizia, capita che si litighi poi negli spogliatoi e lì non è facile. Conte ha il carisma giusto per il Napoli. Se De Laurentiis non riuscisse a convincere Conte, prenderei Italiano perché è una persona tranquilla, calma. Con tranquilla, intendo che non esagera nel parlare. Non dà la colpa ai giocatori. Avevo un allenatore che dava sempre la colpa a noi giocatori. Se il Napoli ce la fa ad andare in Champions League? Sono convinto che ce la farà, ma è necessario che i giocatori si aiutino e non si facciano la guerra. Magari se c’è qualche antipatia, se la portano dopo il campionato”.