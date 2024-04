Cds – Osimhen tra Chelsea e PSG, la situazione

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport in edicola oggi, il Napoli ha già fatto il suo primo acquisto ufficiale per il futuro: Giovanni Manna, il nuovo responsabile dell’area sportiva. Manna sarà il manager incaricato di guidare le scelte di mercato del club. Inoltre, l’addio di Osimhen sembra sempre più probabile, con il PSG che lo segue da un anno e con l’interesse anche da parte di club della Premier League, in particolare dal Chelsea. Questo scenario comporterà l’arrivo di un centravanti di alto livello e prolifico per sostituire il giocatore nigeriano.