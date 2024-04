Cds – ADL valuta una possibile clausola su Kvara, i dettagli

In Georgia si sta discutendo del futuro di Kvaratskhelia, non solo riguardo al prolungamento e all’aumento di stipendio – entrambi meritati dopo due anni ad altissimo livello – ma anche sull’opportunità di inserire una clausola contrattuale simile a quella di Osimhen (valutata a 130 milioni di euro). Aurelio De Laurentiis ha elogiato l’atteggiamento di Kvaratskhelia, che non ha mai posto il rinnovo come una priorità nei mesi scorsi. Il giocatore georgiano riconosce il suo valore e l’importanza dei suoi successi in Italia, ma ha costantemente rimandato ogni discussione sul contratto, concentrando tutti i suoi sforzi e pensieri sul campo di gioco. Questa situazione è stata riportata dal Corriere dello Sport.