Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del futuro di Osimhen, di sicuro lontano da Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Visto che il PSG non avrà Mbappé sicuramente davanti dovrà prendere uno o due giocatori e Osimhen potrebbe essere una delle chance. Il Chelsea non ha il numero 9. In assoluto io non escludo sorprese ma obiettivamente questi due club sembrano quelli dove Osimhen potrebbe più probabilmente approdare”.