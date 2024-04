Novellino: “Il Napoli deve dimostrare il carattere per sperare l’Europa”

L’ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei Tv per parlare della stagione del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“In questo momento, e fino a fine stagione, non credo sia giusto parlare di altri allenatori perché si manca di rispetto a Calzona, che merita tanto. Il Napoli in Europa? Io credo che si possono fare i risultati, mentalmente si sta facendo fatica, ma parliamo di una squadra di livello. I giocatori sono di qualità, non bisogna dimenticarselo. Io non mi spiego il senso di tale campionato. Il Napoli non ha bisogno di paragonarsi alle altre, è chiaro è che ora dipende tutto dalle prossime 2/3 partite. Ci vuole carattere”.