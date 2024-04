Gazzetta – difesa Napoli, non solo Hancko: altri due nomi nella lista di ADL

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per la prossima stagione, la Gazzetta dello Sport ha riportato altri due nomi nella lista del presidente Aurelio De Laurentiis oltre a Hancko.

Questo quanto si legge sul quotidiano rosa: “Come di consueto, l’elenco degli obiettivi prevede altre opzioni. Mario Hermoso è un profilo interessante e con la giusta esperienza (1995), che sarà svincolato dal prossimo giugno dall’Atletico Madrid. L’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio. Il Napoli ha posto un tetto tra i 3 e i 3,5 milioni per i tesserati e non vorrebbe sforare. Se le premesse sono queste, l’operazione si prospetta tutt’altro che facile”.

“Altra soluzione percorribile è Lucas Martinez Quarta, che compirà 28 anni a maggio. La Fiorentina ne detiene il cartellino, lo cederebbe per 10 milioni o poco più e anche in questo caso l’amicizia può agevolare le discussioni, per la sintonia che intercorre tra De Laurentiis e Commisso. L’argentino diventerebbe un’ipotesi più concreta se Italiano fosse designato come prossimo allenatore. Un altro dei nodi che il club dovrà sciogliere nel minor tempo possibile”.