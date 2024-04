Tuttosport – Napoli, piace Koopmeiners che in azzurro potrebbe ritrovare Gasperini

Nell’edizione odierna Tuttosport riporta di un interesse della società azzurra per Teun Koopmeiners: “Nessun nome, ma non è un mistero che – limitandosi all’Italia – l’olandese sia in cima alla lista di mercato della Juventus. Che poi “Koop” piaccia anche al Napoli, lui pure fuori dalle coppe per precoce eliminazione a opera del Barcellona, è un altro discorso che, chissà. Potrebbe riguardare perfino lo stesso Gasperini in seguito alle (im)prevedibili strade del mercato”.