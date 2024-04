Gasperini prossimo allenatore del Napoli? Nel 2011 aveva già firmato

Secondo quanto riportato da Il Roma, Giampiero Gasperini potrebbe diventare il prossimo allenatore del Napoli, tredici anni dopo esserci andato molto vicino. Nell’estate del 2011 Mazzarri era stato contattato dalla Juventus e ADL chiamò Gasperini per sondare la sua disponibilità. Fu stilato un contratto e ci sarebbe stata addirittura la firma, ma alla fine Mazzarri restò e quei fogli rimasero in un cassetto. Adesso le cose sono cambiate, il Napoli cerca disperatamente un allenatore e ha messo Gasperini in cima alla sua lista.