Conte-Napoli, ADL mette sul piatto 8 milioni di ingaggio, rimangono i dubbi del tecnico. E occhio al Milan

Antonio Conte è senza dubbio uno dei tecnici più apprezzati e ricercati nel panorama calcistico internazionale. Il suo nome è stato accostato a numerosi club di Serie A nelle ultime settimane, ma il vero indiziato numero uno per sedere sulla panchina del Napoli la prossima stagione sembra essere proprio lui. De Laurentiis, presidente del Napoli, ha ribadito nelle ultime ore la sua offerta a Conte, ovvero un ingaggio di 8 milioni di euro. Tuttavia, nonostante questa proposta allettante, l’allenatore sembra ancora non essere pienamente convinto del progetto tecnico proposto dal club partenopeo. La situazione si fa ancora più interessante se si considera che c’è anche il Milan interessato a Conte. Inoltre, sembra che il tecnico abbia già un pre-accordo con i rossoneri, il che potrebbe complicare ulteriormente la trattativa con il Napoli. Il piano B di De Laurentiis sembra essere Gianpiero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta. Gasperini ha dimostrato di essere un tecnico di grande valore, portando la squadra bergamasca ai vertici del calcio italiano negli ultimi anni.La scelta tra Conte e Gasperini rappresenterebbe due filosofie diverse di calcio, con l’uno noto per il suo approccio tattico molto rigoroso e l’altro per il gioco spettacolare e offensivo proposto dalla sua Atalanta. Resta da vedere quale sarà la decisione finale di Antonio Conte e se accetterà l’offerta del Napoli o deciderà di accettare il pre-accordo con il Milan, Pioli permettendo ovviamente. In ogni caso, i tifosi partenopei possono essere sicuri che De Laurentiis cercherà di portare un tecnico di alto livello sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. Conte resta il favorito.