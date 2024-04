Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, l’attaccante georgiano ieri non si è allenato a causa di una gastroenterite, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, e appena sarà possibile ricomincerà ad allenarsi con il gruppo. L’obiettivo è tornare per la sfida di sabato contro l’Empoli.

La speranza di Calzona è quella di avere a disposizione il georgiano e c’è ottimismo a riguardo. La presenza di Kvaratskhelia in campo è fondamentale per la squadra.