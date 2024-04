Sudakov-Napoli trattativa complicata, ma gli azzurri non mollano: le ultime

Il Napoli in vista della prossima stagione vorrebbe acquistare Sudakov, ma la trattativa non è semplice. A gennaio ha offerto 40 milioni di euro, mentre lo Shakthar ne richiedeva almeno 50. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Questo il virgolettato del quotidiano: “Dieci milioni più bonus: è il muro che ha diviso il Napoli e Georgiy Sudakov a gennaio. Il centrocampista dello Shakhtar e della nazionale ucraina, una specie di patrimonio calcistico del suo Paese, la stella di 21 anni che brilla, è stato molto vicino al club azzurro qualche mese fa ed è ancora uno dei principali obiettivo del prossimo mercato”.”

“Storia complessa, insomma. Ma tutto sommato il Napoli sapeva perfettamente che la corsa per Sudakov sarebbe stata a ostacoli: del resto, nel 2022, anche l’acquisto di Kvaratskhelia per 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi arrivò in coda a una maratona di pazienza. Il progetto, ora, è Kvara e Sudakov mettere fianco a fianco. Con la dovuta calma, certo”

Trattativa tutt’altro che facile, ma il Napoli non mollerà.