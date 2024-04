5 squadre in Champions per l’Italia: ecco cosa manca per l’ufficialità

L’Italia è sempre più vicina ad avere 5 posti in Champions per la prossima stagione. L’eliminazione di Arsenal e City ha spianato ancora di più la strada e questa sera potrebbe già arrivare l’ufficialità. Per far si che ciò accada serve una vittoria e il passaggio del turno di Atalanta e Fiorentina. Una tra Roma e Milan è già certa di approdare in semifinale così come sono già certi i punti Uefa che porterà una delle due con il passaggio del turno. L’ Atalanta sarà di scena in casa contro il Liverpool e dovrà difendere il 3-0 dell’andata, la Fiorentina giocherà il ritorno in casa contro il Victoria Plzen dopo lo 0-0 dell’andata.

Questa la classifica attuale del Ranking:

1. Italia 18.857 punti (4 squadre su 7)

2. Germania 17.642 (3 squadre su 7)

3. Inghilterra 16.875 (3 squadre su 8)

4. Francia 15.250 (3 squadre su 6)

5. Spagna 15.312 (1 squadra su 8)

6. Belgio 13.600 (1 squadra su 5)

7. Repubblica Ceca 13.500 (1 squadra su 4)

8. Turchia 11.500 (1 squadra su 4)

9. Portogallo 11.000 (1 squadra su 6)

10. Olanda 10.000 (0 squadre su 5)