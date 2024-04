FOTO – Hamsik ricorda una celebre partita del recente passato azzurro su Instagram

Marek Hamsik, ex calciatore ed ex capitano del Napoli, ha ricordato nelle sue storie di Instagram l’anniversario (ormai passato) di una celebre partita del recente passato in azzurro. Si tratta di Wolfsburg-Napoli 1-4, andata dei quarti di finale di Europa League dell’edizione 2014-15 e giocata il giorno 16 aprile 2015. Gli azzurri, allora guidati da Rafa Benitez, ribaltarono i pronostici della vigilia travolgendo nettamente i tedeschi grazie ad una doppietta proprio dello slovacco, ad una rete di Gonzalo Higuain ed al sigillo di Manolo Gabbiadini. La sfida di ritorno, si concluderà poi sul 2-2, consentendo ai partenopei di accedere alla semifinale del torneo, nella quale verranno estromessi dagli ucraini del Dnipro, non senza polemiche.