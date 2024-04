Il CEO dello Shakhtar annuncia: “Sudakov andrà in una big in questa estate. Napoli? A Gennaio c’è stata un’offerta”

il CEO dello Shakhtar Donetsk Sergei Palkin ha rilasciato un’intervista al tabloid Evening Standard ed ha parlato del futuro di Georgiy Sudakov, uno degli obiettivi del Napoli per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

“In questa finestra estiva, c’è una grande possibilità di trasferimento in alcuni grandi club. Abbiamo avuto alcuni contatti ed anche alcuni che non stanno negoziando direttamente con noi, ma stanno facendo valutazioni in vista del mercato estivo. Sudakov si trasferirà sicuramente in un top club europeo quest’estate. Napoli? Ho detto loro che a gennaio potevano prenderlo per 50 milioni di euro più bonus, e sono arrivati solo a 40. Dissi loro di chiudere l’accordo a quel tempo o avrebbero perso la possibilità. Ora non basteranno più i 50. Non avrebbero alcuna possibilità di chiuderlo a quella cifra perché è ricercato da molti altri club. Il maggior interesse verrà dai club di Premier League. Per me, diventerà uno dei migliori centrocampisti d’Europa e del mondo e non vogliamo che i club cerchino sconti perché siamo in guerra, come ad esempio è accaduto per Mudryk. Siamo abbastanza forti”.