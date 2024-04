Sky DE – Nagelsmann vicino al ritorno al Bayern, niente De Zerbi

Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, c’è una crescente possibilità che Julian Nagelsmann, ex allenatore del Bayern Monaco e attuale commissario tecnico della Germania, possa tornare in Baviera. Si sta discutendo del suo ritorno sulla panchina attualmente occupata da Tuchel, con le parti che già trattano i dettagli contrattuali. Si prevede che il contratto avrà una durata di tre o quattro anni, anche se Nagelsmann non ha ancora dato il suo consenso definitivo. Attualmente sta riflettendo sull’offerta, ma non ha ancora accettato.

Dopo il rifiuto di Xabi Alonso, che rimarrà al Bayer Leverkusen nonostante l’interesse del Bayern Monaco, vincitore della Bundesliga in questa stagione, il club bavarese ha intensificato i contatti con Nagelsmann. Le trattative sono condotte da Eberl e Freund, in dialogo con l’agenzia Sports360 che rappresenta gli interessi di Nagelsmann. Tuttavia, vanno considerate anche le candidature di Roberto De Zerbi del Brighton e di Unai Emery dell’Aston Villa. Tuttavia, sembra che la corsa sia favorevole a Nagelsmann, salvo sorprese dell’ultimo momento.