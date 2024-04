Walter De Maggio, direttore Kiss Kiss Napoli, ha lanciato una bomba di mercato ai microfoni di Radio Goal: “Quest’estate Manna e Giuntoli volevano portare Romelu Lukaku alla Juventus. Vi assicuro che il primo nome per l’attacco per Manna è il belga. Se arrivasse Antonio Conte, Lukaku sarebbe la scelta assoluta per sostituire Osimhen. Manna vuole portarlo assolutamente al Napoli, più di Zirkze e David”.