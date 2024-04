CdS – Calciomercato, Napoli interessato a un giocatore dell’Atalanta. Il nome

Il Napoli è già alle prese con gli obiettivi di mercato in vista del prossimo campionato. Tra i vari profili venuti fuori, ce n’è uno attualmente impegnato con l’Atalanta.

Non si tratta di Teun Koopmeiners, bensì di Éderson (classe 1999). Autore fin qui di un’ottima stagione, il centrocampista brasiliano garantisce gol, assist e anche una discreta quantità in mezzo al campo.

In caso di arrivo sulla panchina di Giampiero Gasperini, l’edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude l’approdo in maglia azzurra del giocatore, considerando il forte feeling con l’allenatore.