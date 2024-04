Mattino – Panchina Napoli: Antonio Conte scettico sul progetto azzurro. La situazione

Nonostante il rientro di Giampiero Gasperini nella lista dei candidati alla panchina del Napoli 2024/25, Antonio Conte resta un forte obiettivo di Aurelio De Laurentiis.

A quanto pare, però, l’allenatore potrebbe rifiutare ancora una volta le avances del presidente, perché non convinto del progetto tecnico e dell’organizzazione del club.

A rendere ancora più complicata la trattativa è sicuramente l’aspetto economico. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, per convincere Conte servirebbe un triennale da 48 milioni complessivi e un calciomercato di prima fascia per ricostruire la squadra e renderla sin da subito competitiva. Un’operazione piuttosto dispendiosa per le tasche della società partenopea.