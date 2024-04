TMW – Milan e Napoli per David, ecco perchè

Niccolò Ceccarini spiega perché il calciatore del Lille David risulta essere una soluzione valida per il Milan, oltre che per il Napoli. Ricordiamo che, alla fine di questa stagione, entrambe le squadre perderanno dei pilastri importanti: Giroud per il Milan, Osimhen per il Napoli.

Ecco il suo editoriale a Tuttomercatoweb.com: “Zirkzee è il primo della lista e il club rossonero si sta muovendo per cercare di guadagnare terreno su una concorrenza molto agguerrita. Soprattutto in Italia dove l’avversaria principale è senza dubbio la Juventus.” rivela mostrando le priorità del club rossonero.

Non è esclusa l’ipotesi di David: “È chiaro però che la società rossonera deve lavorare parallelamente anche su altre situazioni per non farsi trovare impreparata qualora l’operazione Zirkzee diventasse complicata. Per questo non va assolutamente sottovalutata l’ipotesi David. Il centravanti del Lille, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025, piace da sempre e il suo nome proprio negli ultimi tempi è tornato d’attualità. Anche il Napoli ci sta pensando per il dopo Osimhen ma il Milan lo sta seguendo da più tempo e potrebbe avere ancora una corsia preferenziale“