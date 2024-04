Napoli-Frosinone, le formazioni ufficiali: cambi in difesa

La stagione 2023/2024 si apre proprio con la sfida del Napoli in trasferta contro il Frosinone (risultato 1-3, con Rudi Garcia in panchina per il Napoli). Oggi le due squadre tornano a sfidarsi allo stadio Diego Armando Maradona, entrambe con obiettivi ben precisi: l’Europa e la salvezza.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira.