Torino-Juventus – Le formazioni ufficiali del Derby della Mole, sarà Vlahovic-Chiesa vs Sanabria-Zapata

Alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena il Derby della Mole, con il Torino di Ivan Juric che vuole provare lo sgambetto alla Juventus di Allegri. La squadra granata con una vittoria si avvicinerebbe alla settima posizione, occupata dalla Lazio che si trova a 5 punti al momento. I bianconeri invece vogliono ipotecare la qualificazione in Champions, e con una vittoria si porterebbero a più 10 dalla Roma quinta. In attacco Massimiliano Allegri si affida alla solita coppia formata da Vlahovic e Chiesa, mentre dall’altra parte Juric schiera l’attacco pesante formato da Sanabria e Zapata. Queste le formazioni ufficiali del match:

Torino – Milinkovic-Savic; Tameze; Buongiorno; Rodriguez; Bellanova; Linetty; Ricci; Vlasic; Vojvoda; Sanabria; Zapata

Juventus – Szczesny; Gatti; Bremer; Danilo; Cambiaso; Locatelli; Mckennie; Rabiot; Kostic; Vlahovic; Chiesa