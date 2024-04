Vocalelli: “Conte deve accettare subito il Napoli, vi spiego il perché”

Alessandro Vocalelli, editorialista per il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Conte al Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Lo vedrei bene a Napoli, anzi dico di più: se fossi in lui accetterei di corsa la sfida con il Napoli. E’ una piazza molto importante, ha vinto appena lo scorso anno lo scudetto, è ambiziosa, passionale, con una grande tifoseria. Inoltre, il tecnico salentino ha dimostrato che quando c’è da risollevare le sorti dopo una stagione deludente è uno dei migliori in assoluto. Non dimentichiamo cosa ha fatto nel primo anno di Juventus e all’Inter. Trovare una situazione migliore del Napoli secondo me sarebbe per Conte non così facile”.