Onofri: “Se fossi ADL punterei su Gasperini, vi svelo il perché”

Claudio Onofri, opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del prossimo allenatore del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Sicuramente il Napoli è una società allettante per un allenatore. È sana, ha vinto lo scorso anno ed è positiva anche sotto l’aspetto psicologico. Perché l’allenatore che arriverà non appena farà qualcosa di positivo, non solo dal punto di vista dei risultati ma anche del gioco, sarà più apprezzato di quanto si sarebbe potuto aspettare. Perché arriverebbe in una piazza dove quest’anno è andata male e di peggio non si può fare. Per il futuro, quindi, non bisogna solo pensare ad acquisire buoni giocatori ma anche un allenatore che sappia dare uno spartito da leggere e da recitare in campo a memoria. La mia scelta cadrebbe su Gasperini che ha rivoluzionato il calcio in Italia come aveva fatto Arrigo Sacchi tantissimi anni fa. È stato uno che ha messo in campo a Genova la squadra facendole fare delle cose in maniera completamente diversa rispetto al gioco espresso dalle squadre in quel momento in Italia. Creando anche calciatori che stanno cominciando a cambiare il volto del nostro calcio e del nostro campionato”.