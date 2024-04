RMC Sport – Per il Psg al momento non è una priorità acquistare Osimhen, potrebbe diventare obiettivo solo in un caso

Si parla sempre più spesso del futuro di Victor Osimhen, che in estate potrebbe lasciare il Napoli dopo il rinnovo con clausola firmato nei mesi scorsi. Da tempo una delle squadre più interessate al nigeriano è il Psg, e in Italia sempre più insistentemente si parla di un accordo imminente tra le parti. Questa notizia viene però smentita dalla Francia, dove RMC Sport fa sapere che al momento la società guidata da Al Khelaifi non ha nell’attaccante del Napoli l’obiettivo primario. Nel ruolo di attaccanti in estate non dovrebbero dire addio Goncalo Ramos o Kolo Muani, ma nel caso in cui uno dei due dovesse lasciare la capitale francese, allora Osimhen diverrebbe uno dei principali obiettivi di mercato.