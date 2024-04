Verso Napoli-Frosinone – Dazn, Mastroianni: “Gli azzurri saranno in palla per i tifosi”

Dario Mastroianni, telecronista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del match Napoli-Frosinone. Ecco cosa ha dichiarato:

“Sarà una partita diversa rispetto a quella di Coppa Italia. Il Frosinone, dopo la vittoria al Maradona, ha trovato qualche difficoltà di troppo. Mi aspetto un Napoli che abbia voglia di fare pace con la sua gente, lo 0-3 contro l’Atalanta s’è fatto sentire anche nel primo tempo di Monza. M’aspetto un Napoli spumeggiante insomma. In Italia non esistono partite facili, il calendario della Roma però è più complicato rispetto a quello del Napoli in vista della qualificazione alle prossime competizioni europee. Non si possono fare calcoli, il Napoli deve pensare a sé stesso e alla fine della stagione si potrà guardare la classifica”.