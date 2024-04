Sono 4 i calciatori del Napoli che dovranno far attenzione a non ricevere un cartellino giallo nel corso del lunch match del prossimo turno Napoli-Frosinone, in quanto diffidati. Pasquale Mazzocchi, Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen sono a rischio squalifica, e in caso di ammonizione nella partita di domenica, salterebbero l’appuntamento successivo, Empoli-Napoli, previsto per il giorno 20 aprile alle ore 18.