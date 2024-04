Cm.com – Il Napoli ha fatto un tentativo per Hermoso, ma è stato fermato da un aspetto. I dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Napoli ha pensato di ingaggiare Mario Hermoso dall’Atletico Madrid a parametro 0, salvo poi tirarsi in dietro a causa delle importanti richieste economiche dello spagnolo. Il difensore ventottenne lascerà i Colchoneros al termine della stagione, vista la sua volontà di affrontare un’esperienza estera. Su di lui, ci sono gli occhi della Premier League e dell’Arabia su tutte. Però, delle offerte sono arrivate anche da squadre italiane, a caccia di un forte centrale di piede mancino. Juventus e Milan restano alla finestra, anche se al momento non c’è stata una vera apertura per entrambe. Per quanto riguarda Inter e Napoli invece, la richiesta di ingaggio di 5 milioni annui è stata ritenuta troppo alta da entrambe le società. Tuttavia, non è ancora detta l’ultima parola, e a riguardo può succedere di tutto.