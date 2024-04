KKN – Se salta Conte non ci sarà piano B: il Napoli proverà a convincere Calzona

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del tema del nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione. In cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis permane Antonio Conte. Sono giorni decisivi per la trattativa, tant’è vero che l’allenatore ha richiesto la massima riservatezza ai suoi affetti. Tuttavia, al momento non è previsto un vero e proprio piano B nel caso saltasse il tecnico ex Juventus. Secondo quanto riportato, se quest’eventualità si avverasse, il Napoli potrebbe convincere Francesco Calzona a rimanere sulla propria panchina.