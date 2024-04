L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un retroscena avvenuto nell’allenamento di ieri. Secondo il quotidiano è arrivato come sempre in anticipo a Castel Volturno. Francesco Calzona si è presentato ieri mattina nel quartier generale azzurro prima che la squadra facesse altrettanto per riprendere gli allenamenti. Il tecnico aveva con sé appunti, filmati e strategie. Tutto in funzione del prossimo avversario e soprattutto del rush finale. L’allenatore non ha intenzione di gettare la spugna ed ha in mente il piano per la rincorsa ad un posto in Europa. Ed è proprio per questo che ieri mattina ha tenuto a rapporto la squadra in sala riunioni per analizzare pregi e difetti della vittoriosa trasferta di Monza. Non solo la fase difensiva da registrare, ma anche i movimenti senza palla di centrocampisti ed esterni. Calzona insomma ha fatto rivedere e si è fatto risentire. C’è di più. Facile immaginare che l’allenatore abbia provato a toccare le corde giuste dei suoi uomini, rimarcando come si possa ancora raggiungere un obiettivo importante