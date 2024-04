L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano un manager donna, Mariel Duayhe ricoprirà un ruolo di primo piano per il futuro di Santiago Gimenez, 23 anni, in corsa per diventare l’erede di Victor Osimhen: il Napoli si è informato, lo sta studiando, l’altro nome è quello di Jonathan David del Lille. Ma intorno a questo centravanti, si stanno muovendo anche il Milan, il Tottenham, l’Atletico Madrid e il Chelsea. Il Feyenoord è intenzionato ad aprire l’asta dopo la fine della Eredivisie. Arne Slot, il tecnico del Feyenoord, ha capito che Gimenez andrà via a luglio: un anno fa si era mossa la Lazio. È nato il 18 aprile del 2001, è alto un metro e 82, è mancino, ha un contratto con il Feyenoord fino al 2027″