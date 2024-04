Di Lorenzo al TG3: “Dobbiamo fare bene fino alla fine e cercare di ottenere il massimo”

Giovanni Di Lorenzo, intervistato dal TG3 Campania, si è soffermato sul finale di stagione del Napoli.

Ecco le parole del capitano azzurro: “Siamo consapevoli di ritrovarci ad ora un po’ più indietro in classifica, ma ci sono queste sette partite e dobbiamo raccogliere il massimo per finire al meglio la stagione. Contro il Monza ci siamo sbloccati nella ripresa ma dovremmo sempre partire così, non a partita in corso. Certe volte riesci a raddrizzare le partite, altre non riesci ad affrontarle subito nel modo giusto. Ora siamo tutti concentrati per fare il meglio”.