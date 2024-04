Stefan Bielanski, giornalista polacco della gazzetta dello sport, ha parlato in merito alla situazione di Zielinski.

Ecco le sue parole:

Piotr é un idolo qui in Polonia e sarà uno dei punti fermi della nazionale per il prossimo europeo. Tutavia rimango perplesso da come sta lasciando il Napoli. Ha dimostrato di giocare bene, sa fare goal. Mi piacerebbe ancora vederlo con la maglia azzurra addosso.