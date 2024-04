Durante Sky Calcio Club, il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato dei commenti sulla partita tra Monza e Napoli:

“E’ come se fosse stato aprile del 2023 e per un attimo hanno rivissuto su quella straordinaria nuvola dove erano. Avevano la testa in cielo e piedi in terra, è ritornata per un attimo quella squadra. Osimhen, che è il nostro Ulisse, ha riportato il Napoli laggiù nella bellezza”.