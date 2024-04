Napoli, perché Ostigard non gioca?

Dov’é finito Leo Skiri Ostigard? Il norvegese non riesce a prendersi una maglia da titolare e forse i motivi sono connessi proprio al suo modo di giocare. Intervenuto a Radio marte, Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato del centrale norvegese e ha provato a dare una risposta ai nostri quesiti. Ecco le sue parole:

Leo é indubbiamente un grande giocatore: sa giocare sulle palle alte, sa colpire di testa. ma non é abbastanza. Rispetto a Rrahmani, il norvegese non ti da quella solidità difensiva che ti aspetti. Nessuno dei tre allenatori ha voluto puntare su di lui e ciò significa che il difensore non é ancora pronto a fare il grande salto con questa squadra. In particolare il difensore viene penalizzato dal fatto che non riesce ad impostare efficacemente come Rrahmani e gli altri centrali.