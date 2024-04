Serie A, i pronostici di Caressa e Zazzaroni per la 31esima giornata

Con la 31esima giornata di Serie A appena iniziata con il pareggio tra Sassuolo e Salernitana, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno rivelato i loro pronostici a Radio Deejay. A iniziare, è stato il direttore del Corriere dello Sport, che ha detto:

“Milan-Lecce 1, Roma-Lazio dico 1 o 2, Empoli-Torino X mi aspetto che i toscani non perdano, Frosinone-Bologna 2 sono tre punti fondamentali per il quarto posto. Monza-Napoli 2, Cagliari-Atalanta dico X perché la squadra di Gasperini avrà un ciclo terribile, Verona-Genoa 1, Juventus-Fiorentina 1, Udinese-Inter 2 non ho dubbi”.

Poi, è arrivato il turno di Caressa: “Milan-Lecce 1, Roma-Lazio 1X, Empoli-Torino 1, Frosinone-Bologna 1 perché i numeri dicono che la squadra di Thiago Motta sta overperformando rispetto alle statistiche, Monza-Napoli X, Cagliari-Atalanta X, Verona 1, Juventus 1, Udinese-Inter 1 questa la butto lì”.